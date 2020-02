La romance entre Animal Crossing et Doom racontée dans Yakuza, la vidéo improbable

Animal Crossing : New Horizons et Doom Eternal sortent tous deux le 20 mars prochain. Et plutôt que de se mener une guerre comme les joueurs savent si bien le faire, les communautés de fans des deux licences ont décidé de s'apporter des messages de soutien sur différents sites Internet. Et comme vous allez le voir, cette situation a à la fois inspiré et amusé un vidéaste.

Depuis plusieurs semaines, les fans de Doom et d'Animal Crossing s'échangent des mots d'encouragement et du fan art mettant en scène Marie (Isabelle en Amérique du Nord) d'Animal Crossing et Doomguy de... Doom dans des situations pour le moins mignonnes/drôles. Quelques exemples de ce phénomène sont disponibles dans notre galerie ci-dessous.

Cette situation pour le moins inattendue a donné une idée au vidéaste "Deadly Humors." Ce dernier a en effet décidé de reprendre le clip de la chanson d'amour mélancolique "Baka Mitai" entendue dans le mini-jeu de karaoké de nombreux jeux Yakuza (et elle-même source de memes chez les fans de Yakuza) et de remplacer un des héros du jeu de SEGA par Marie.

Cela donne une scène pour le moins humoristique dans laquelle la petite chienne anthropomorphe chante son chagrin d'amour un verre de whisky à la main (plusieurs caméos peuvent également être remarqués ici). Une chose pareille ne s'invente pas. En grand fan de Yakuza, et amateur de cette chanson, votre serviteur n'a pas pu s'empêcher de partager cette vidéo avec vous. Enjoy comme dirait l'autre.