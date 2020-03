Call of Duty Modern Warfare 2 classifié en Corée, la remasterisation se confirme ?

La version remasterisée de Call of Duty : Modern Warfare 2 fait de plus en plus parler d'elle, Activision n'a jamais caché son envie de "refaire" ce titre, et l'idée de revoir l'un des meilleurs volets de la saga a de quoi faire frémir.

Après être apparu sur le PEGI européen, Call of Duty : Modern Warfare 2 Remastered refait parler de lui sur le service de classification de jeux coréen, comme vous pouvez aussi le voir dans la galerie d'images ci-dessous.

La rumeur se fait ainsi de plus en plus insistante sur le titre, surtout quand des informateurs à l'image de TheGamingRevolution se font aussi l'écho de cette version "remastered". Le titre est l'un des titres les plus apprécies de la communauté.

Reste à espérer, si tout cela était vrai, qu'ils ne feront pas les mêmes erreurs qu'avec Call of Duty : Modern Warfare Remastered...

