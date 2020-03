Octopath Traveler passe la barre des 2 millions et s'affiche à prix réduit pour l'occasion

Malgré une planète plus ou moins à l'arrêt, "la vie continue", comme le chantaient si justement Les Inconnus. Ainsi, le RPG néo-rétro Octopath Traveler, sorti à l'été 2018 sur Switch et un an plus tard sur PC continue de tranquillement tracer son sillon. Est-ce donc cela, la force tranquille ?

Le jeu avait fêté son premier million de ventes au mois d'août 2018, et continue depuis son petit bonhomme de chemin, tant et si bien qu'il annonce avoir aujourd'hui franchi un nouveau palier, celui des deux millions, car telle est la loi mathématique des nombres croissants.

Pour fêter ce nouveau cap de ventes qui nous rappelle qu'un nouvel épisode mobile, Champions of the Continent, est toujours en développement, le compte Twitter de la licence s'est fendu d'une illustration de l'artiste Ikusy mettant en scène ce voleur de Therion (disponible dans notre galerie d'images), mais également d'une bonne nouvelle :

Pour fêter ça, le jeu est proposé à -50% pour une durée limitée !

Et pour une fois, personne ne sera lésé, puisque cette promotion concerne aussi bien la version Switch que son équivalent sur PC, et vous pourrez donc vous rendre indifféremment sur l'eShop ou sur Steam pour en profiter. Octopath Traveler est ainsi proposé à 29,99€ jusqu'au 2 avril prochain. Et croyez-en votre serviteur : le temps d'accéder au terrrrible true last boss, vous n'aurez même vu venir la fin du confinement. Promis.