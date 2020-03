GameblogLIVE : On part découvrir l'ENFER de DOOM Eternal MAINTENANT !

Le confinement a beau être notre nouveau mode de vie, on l'espère pour le moins longtemps possible, cela ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de sortir un peu. Si. Damned. Bon, alors quitte à jouer la distanciation sociale, autant aller fracasser du démon dans un endroit bien fermé.

À voir aussi : DOOM Eternal dézingue à qui miaou miaou dans une vidéo hardcore

En attendant notre TEST, qui ne devrait plus trop tarder, nous avons l'occasion de vous montrer le début de DOOM Eternal un peu avant se sortie officielle, ce vendredi 20 mars 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

Une fois encore, c'est le très équipé Plume, qui, à l'aide de son PC un peu vieillissant mais encore vaillant, s'en va au turbin sur le FPS d'id Software. À partir de 14h00, il vous fera la démonstration de son skill clavier et souris en mains sur Gameblog TV pendant une bonne heure. Ce qui laisse largement le temps se faire une idée de l'incroyable brutalité de DOOM Eternal, qui semble être la digne suite tant espérée du DOOM de 2016.

Et comme la communication reste fondamentale, sachez qu'une fois encore il sera possible d'interagir, que ce soit par des questions ou des remarques, sur le Discord de la rédaction et Twitter avec le hashtag ci-dessous. Et n'oubliez pas de rester chez vous.

