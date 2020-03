Deux jeux Tomb Raider gratuits pour passer le temps, mais dépêchez-vous !

Le confinement à cause du COVID-19, c'est nul. Mais il faut faire preuve de discipline et s'y plier. Heureusement, certains acteurs de l'industrie ont des solutions pour nous motiver à rester chez nous, en sécurité.

À voir aussi : Coronavirus : Square Enix fait le point et parle de la sortie de Final Fantasy VII Remake

Les offres se multiplient pour permettre aux joueurs de s'amuser chez eux sans finir ruinés. Square Enix participe à l'effort en proposant d'acquérir deux titres starring Lara Croft gratuitement.

Dans le cadre d'une campagne baptisée "Restez chez vous et jouez", Tomb Raider : Game of the Year Edition et Lara Croft and the Temple of Osiris sont ainsi offerts sur Steam jusqu'à ce mardi 24 mars à 7h59 heure française.

Il suffit de se rendre sur la boutique en ligne de l'éditeur, de se connecter à l'aide de son compte Square Enix, d'ajouter les deux titres au panier et, sans avoir rien eu à dépenser, en avant pour des codes Steam. Ceux-ci seront à rentrer sur la plate-forme de Valve avant le 1er avril à 8h00 pour être sûr de pouvoir les acquérir. Normalement, vous avez laaaaaaargement le temps.