Coronavirus : Bethesda parle du maintien de ses jeux en ligne et du lancement de Doom Eternal

Depuis l'accélération de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus, chaque éditeur/constructeur y va de son petit commentaire détaillant sa manière de gérer la situation. Au tour de Bethesda de s'exprimer.

La semaine est toute particulière pour Bethesda. En plus d'avoir une grande partie de ses équipes placées en télétravail, l'éditeur américain doit gérer le lancement de DOOM Eternal partout dans le monde, y compris dans des pays (dont la France) dont la population a été placée en confinement. Et comme Bethesda doit, en plus de ça, gérer le fonctionnement de plusieurs jeux en ligne, il a jugé utile de publier le communiqué de presse ci-dessous :

Bethesda Softworks s'engage pour la santé et le bien-être de tous au sein de ses studios de développement et bureaux à travers le monde. La plupart de nos employés ont désormais la capacité de travailler à distance de manière sécurisée depuis leur domicile. Ceux qui ne sont pas en mesure de travailler à domicile peuvent rester chez eux et seront payés pendant que nous travaillons à rendre le télétravail possible pour eux.



Notre catalogue de jeux, y compris Fallout 76, The Elder Scrolls Online, The Elder Scrolls Blade et autres, continuera de fonctionner normalement. Nos équipes de support client seront également disponibles pour les joueurs pendant cette période. Nous tenons également à vous assurer que toute l'équipe d'id Software est pleinement préparée à soutenir le lancement de DOOM Eternal cette semaine.



Nous continuerons de faire de notre mieux pour communiquer tout changement lié à nos jeux du moment et aux sorties à venir. Merci de votre patience et de votre soutien. Nous vous souhaitons le meilleur à vous et vos proches.

Rien ne devrait changer pour les habitués des jeux-service de Bethesda pour le moment. L'éditeur américain pense également que le lancement de Doom Eternal devrait bien se passer. Il sera en tout cas intéressant de voir si, en raison du confinement, le ratio dématérialisé-physique des ventes du FPS (très bien accueilli par la critique) va changer radicalement par rapport à celui des précédents jeux édités par Bethesda.