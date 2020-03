La console Xbox One X 1To + Jedi Fallen Order + Game Pass + Gold + EA Access à 299€ à la Fnac

La Fnac vous permet d'acquérir un nouveau Pack Xbox One X avec l'incontournable jeu Star Wars, encensé par la critique, le désormais incontournable Star Wars Jedi : Fallen Order. A vous les frissons du défi pour devenir Jedi ! Cette offre débute ce 21 mars et court jusqu'au 31 mars prochain.

Cet article est un contenu sponsorisé

Dans le jeu, vous endosserez en effet le rôle d'un Padawan qui a échappé de justesse à la purge de l'Ordre 66. Il sera alors temps de participer à une aventure innovante à travers la galaxie où vous combattrez avec un sabre laser et la Force, tout en gardant une longueur d'avance sur l'Empire et ses inquisiteurs mortels.

Vous pourrez poursuivre votre entraînement, découvrir les mystères de la Force et devenir le Jedi que vous êtes destiné à être !

Ce pack proprement dit comprend donc une console Xbox One X, une manette sans fil Xbox, un téléchargement complet du jeu Star Wars Jedi : Fallen Order Édition Deluxe, un mois d'abonnement Xbox Live Gold, un mois d'essai du Xbox Game Pass pour console et un mois d'EA Access !

La Xbox One X, la puissance à l'état pur !

Avec 40 % de puissance en plus que toute autre console, une bibliothèque de plus 2200 jeux, des jeux en qualité 4K, les jeux sur Xbox One X sont plus performants et plus immersifs.

La Xbox One est la seule console dotée d'un lecteur Blu-ray 4K et d'un streaming vidéo 4K. C'est aussi l'occasion de regarder des films Blu-ray 4K et des vidéos 4K en streaming sur Netflix, Amazon Prime, et bien plus encore. Profitez d'un grand nombre de couleurs lumineuses dans les jeux et les vidéos grâce à la technologie HDR.

Cette offre inédite vous permet ainsi d'acquérir la console à un prix très bas, en plus de tous les avantages d'abonnements et de Star Wars Jedi Fallen Order en bonus ! Le prix du Pack ? 299 € au lieu de 499 €, jusqu'au 31 mars 2020 ! Qui dit mieux ?