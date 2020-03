Tales from the Borderlands : Le trailer d'une réédition en fuite, avec le teasing d'une suite

Oeuvre un peu trop confidentielle et mésestimée de l'ancienne vie de Telltale Games, Tales from the Borderlands serait en passe d'effectuer un double retour, à en croire ce qui ressemble un gros leak.

Série chérie des fans de FPS et de loot, Borderlands continue son chemin, tranquille, avec un troisième épisode qui a manifestement rencontré son public. Et si, justement, cette bonne forme côté ventes permettait de redonner une chance à son spin-off narratif, qui a fait hurler de rire l'auteur de cet article à plusieurs reprises au cours de ses cinq épisodes ?

Deux courtes vidéos de piètre qualité, prétendument en fuite et partagées sur reddit semblent indiquer, à moins qu'il ne s'agisse de fakes grand luxe, que se prépare un Tales from the Borderlands Redux. Il ne s'agirait ni plus ni moins que d'une réédition de la première saison à laquelle seraient ajoutés une foule de bonus dont des commentaires, des concept arts et même du matériel inutilisé ains qu'un mini-épisode supplémentaire.

On vous laisse juger :

Si vraie, cette nouvelle version, pour laquelle le nouveau Telltale pourrait être aidé par Adhoc Studio, fondé par trois anciens de la maison, est prévue pour atterrissage en 2020. Et le chiffre 2 s'agitant en fin de "bande-annonce" indique avec assez peu subtilité qu'il faudrait aussi s'attendre à une suite. Quelle époque, mes amis.