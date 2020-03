Genshin Impact : Le "Breath of the Wild chinois" dévoile sa cinématique d'intro

Lors de son annonce à l'occasion du festival ChinaJoy, l'action -RPG Genshin Impact avait su s'attirer les foudres relativement peu mesurées de certains joueurs chinois, qui le jugeaient instantanément pompé sur Breath of the Wild, et réclamaient instantanément son lynchage public.

Heureusement, les développeurs de miHoYo ne se sont pas arrêtés aux majeurs dressés et aux consoles malmenées, et continuent leur petit bonhomme de chemin, malgré l'hystérie de l'époque. Aujourd'hui, c'est donc la courte cinématique d'introduction qui se dévoile, et prend un peu de hauteur, puisque nos deux protagonistes qui se trouvent être frère et soeur gagnent les cieux pour faire face à une antagoniste pour le moins habile dans les airs.

Le combat chorégraphié qui s'offre à nous permet ainsi de relativiser, puisque les inspirations semblent aussi multiples que variées, empruntant aussi bien à Xenoblade Chronicles son chara-design lumineux qu'à Shin Megami Tensei pour le visuel de l'attaque ennemie.

Bref, voilà qui nous amènera une fois de plus à relativiser, et à nous rappeler que Genshin Impact est prévu quelque part en 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et smartphones.