Call of Duty Warzone lance son mode Battle Royale en solo

Une semaine après son lancement, qui a rencontré un certain succès, le Battle Royale de Call of Duty : Modern Warfare apporte un mode qui satisfera tous ceux qui souhaitent démontrer qu'ils sont le maillon fort.

Jusqu'ici jouable uniquement en équipe, Call of Duty Warzone accueille Solos, un mode dans lequel vous êtes seul contre le reste des joueurs. Activision vous laisse donc dès maintenant affronter 149 autres personnes connectées dans des parties qui vont nécessiter une autre approche.

Lâché sur Verdansk, c'est chacun pour sa trogne alors que la zone de jeu rétrécit à mesure que vous récupérez du matériel et honorez des contrats. Le Goulag réceptionnera toujours les opérateurs tombés au combat et le plus habile dans le duel pour le retour aura une seconde chance. Et il faudra faire bien attention qu'un ennemi abattu est bel et bien mort et pas prêt à se relever après usage d'un kit de survie...

Call of Duty Warzone est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC.