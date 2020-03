DOOM Eternal explose tout à la Fnac !

Doom fait partie de la grande saga des jeux vidéo, depuis 1993. FPS nerveux, il offre une incroyable alternative à tous les jeux de tir à la première personne, classiques. DOOM Eternal est son digne successeur, encore plus gore et bestial que jamais ! Il est disponible à la Fnac sur PS4, Xbox One et PC !

Développé par id Software, DOOM Eternal est la suite directe du jeu DOOM, élu Meilleur jeu d'Action à la cérémonie des Game Awards de 2016.

Dans DOOM Eternal, nous passons un cran au-dessus dans la réalisation. Nous sommes en plein mélange ultime de vitesse et de puissance et vous vous frayez un chemin entre les dimensions en vous plongeant dans des combats à la première personne bourrés d'action.

Optimisé pour l'idTech 7 et immergé dans la toute nouvelle bande-son frénétique du compositeur Mick Gordon, DOOM Eternal vous met aux commandes d'un DOOM Slayer impitoyable. Armé d'un arsenal dévastateur, vous allez exploser de nouveaux et d'anciens démons dans des mondes incroyables et encore jamais vus.

Plusieurs nouveautés vont vous accueillir dans ce nouveau volet :