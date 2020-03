Coronavirus : Rockstar Games (GTA, Red Dead) fait le point sur les mises à jour de ses jeux

Rockstar Games faisait hier une déclaration sur sa manière de gérer au sein de sa société la crise sanitaire de coronavirus qui touche actuellement toute la planète. Aujourd'hui, l'éditeur américain revient sur ses plans pour ses jeux-service.

Dans un nouveau communiqué posté sur son compte Twitter officiel, Rockstar Games explique la situation actuelle vis-à-vis de la gestion des mises à jour de ses jeux en ligne. D'après lui, tout devrait se passer comme prévu initialement et laisse entendre qu'il pourrait même organiser des événements virtuels imprévus :

Comme nous l'avons évoqué récemment sur Twitter, nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer que nos jeux fonctionnent correctement pour vous alors que nous passons tous un peu plus de temps à la maison. À cette fin, nous allons maintenant avoir notre programmation hebdomadaire habituelle.



Mais restez à l'affut d'événements et activités supplémentaires au sein de GTA Online et Red Dead Online destinés à garder les choses amusantes et fraîches pour notre communauté. Nous souhaitons la meilleure des santés à nos joueurs et à leurs familles. Merci encore pour votre soutien. Les joueurs de Grand Theft Auto Online et Red Dead Online ne devraient donc pas se retrouver à cours de contenu. Malheureusement pour les curieux, Rockstar n'a pas donné d'indice quant à la teneur des "événements et activités" supplémentaires qui pourraient avoir lieu dans ses jeux.

Il est en tout cas surprenant de voir que l'éditeur américain envisage l'ajout de contenu imprévu alors que ses développeurs travaillent désormais de chez eux.