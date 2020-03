Coronavirus : Rockstar Games (GTA, Red Dead) explique son fonctionnement

Face à la pandémie de coronavirus qui touche en ce moment la planète entière, tous les éditeurs s'organisent. Si certains décident de faire les choses discrètement, d'autres dévoilent officiellement leur manière de gérer la situation. Rockstar Games fait partie de la seconde catégorie.

Dans un message posté sur son compte Twitter officiel, Rockstar Games a détaillé les décisions qu'il a prises en réaction à la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement. L'éditeur laisse entendre que la situation pourrait être amenée à évoluer à nouveau dans les prochains jours :

Afin de tenter de réduire l'impact potentiel du COVID-19, Rockstar Games a mis en place des politiques de travail à la maison à travers nos bureaux et studios internationaux. Après des recherches significatives et une consultation de nos équipes à travers le monde, nous avons commencé à mettre en place des solutions de travail à distance à travers le monde au cours de la semaine dernière. Nous sommes confiants d'avoir mis en place un système robuste de manière à ce que nos équipes poursuivent leur travail en subissant peu de perturbations.



Nos jeux en ligne continueront de fonctionner comme d'habitude et toutes les équipes d'assistance resteront joignables par nos joueurs. La santé et la sûreté de nos employés et de leurs familles demeurent notre priorité principale et nous allons continuer à adapter nos pratiques en fonction de l'évolution de la situation. Nous vous remercions pour votre patience et compréhension et vous souhaitons à vous et vos familles la meilleure des santés durant cette période inhabituelle. Comme de nombreuses autres entreprises du jeu vidéo, Rockstar Games a décidé de mettre en place le télétravail. Pour le reste, des titres comme Grand Theft Auto Online et Red Dead Online vont certainement être plus sollicités que d'habitude au cours des prochains jours. Il n'est donc pas surprenant que Rockstar Games maintienne ses services d'assistance.