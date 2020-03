DOOM Eternal dézingue à qui miaou miaou dans une vidéo hardcore

Vous ne comprenez absolument pas le titre de cet article ? Son auteur non plus. Mais si, je vous fais marcher. C'est juste que pour bien comprendre ma pensée complexe, il va falloir vraiment vous plonger dans le court-métrage consacré à DOOM Eternal ci-dessus. Alors je compte sur vous, les amis !

Je m'en souviens comme si c'était hier. À l'époque, on pouvait se rendre à la rédac' sans crainte pour sa santé (physique, du moins). Et puis cette vidéo est arrivée, à pas feutrés (DOOM, un chat et des démons en pâte à modeler : La vidéo déjantée). Elle m'a fait la semaine, celle du lancement de DOOM, justement.

Quatre ans plus tard, Claycat, le chat en pâte à modeler de Lee Hardcastle, est de retour aux affaires pour la promotion de DOOM Eternal. Comme la première fois, il n'est pas là pour pique-niquer - enfin, au départ, si - mais déglinguer du démon en vue subjective dans les couloirs de l'Enfer. Toujours drôle, toujours fou, toujours respectable si l'on considère le travail que cela exige.

On ne pourrait faire miaou pour expliquer le principe de DOOM Eternal, qui viendra nous régulariser ce vendredi 20 mars sur PS4, Xbox One et PC. Et plus tard sur Switch.