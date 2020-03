Bleeding Edge dévoile son (modeste) poids en téléchargement

Si la perspective de rester blotti chez soi durant plusieurs semaines ne fera pas l'affaire de certains, le petit milieu du jeu compétitif en ligne se frotte déjà les mains devant l'afflux de joueurs plus ou moins désireux de tuer le temps, bon gré mal gré. Encore faudra-t-il que les serveurs tiennent, n'est-ce pas ?

Et à ce petit jeu-là, les britanniques de Ninja Theory pourraient bien en profiter, puisque leur prochain jeu résolument orienté multijoueur, Bleeding Edge, débarquera dans une poignée de jours sur le Game Pass. Et la bonne nouvelle n'arrive pas seule, puisqu'en cette période de saturation de réseau, un téléchargement conséquent peu avant des conséquences fâcheuses...

Ce ne sera toutefois pas le cas de Bleeding Edge, qui vient de dévoiler la taille de son fichier merveilleusement digeste, à l'heure où les plus gros studios ne semblent plus vouloir faire d'effort pour rester sous la barre des 100 Go. Ainsi, Bleeding Edge occupera 11,44 Go sur Xbox One, contre 14,85 Go sur PC. Quelle classe.

En attendant de voir si le Xbox Live résiste au choc à venir, vous pouvez toujours vous replonger dans notre dernière preview, en attendant la sortie du jeu prévue pour le 24 mars 2020.

