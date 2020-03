Xbox Series X : Des informations sur les améliorations des jeux rétrocompatibles

Microsoft a diffusé hier un nombre conséquent d'informations au sujet de la Xbox Series X. Parmi les thématiques abordées se trouvait celle de la rétrocompatibilité. À en croire le géant américain, sa nouvelle console ne se contentera pas de permettre de lire les jeux Xbox One et les jeux Xbox/360 déjà rétrocompatibles.

En plus du dossier sur la Xbox Series X publié par Digital Foundry, Microsoft a également mis en ligne son propre article sur le Xbox Wire dans lequel il parle en détail de sa nouvelle machine. Parmi les sujets abordés dans ce dernier se trouvent les possibilités offertes par la nouvelle console en termes de rétrocompatibilité.

La Xbox Series X permettra, en plus de jouer aux jeux conçus exclusivement pour elle, d'utiliser tous les jeux Xbox One, ainsi que les jeux Xbox 360 et Xbox déjà jouables sur Xbox One. Et d'après l'équipe en charge de la rétrocompatibilité chez Microsoft, ces titres bénéficieront de base de "temps de lancement et de chargements raccourcis, de résolutions plus hautes, de framerates plus stables et d'une qualité d'image améliorée." Cette même équipe explique par ailleurs qu'ils travaillent actuellement de "nouvelles techniques et innovations" qui permettront d'améliorer encore plus ces jeux lorsqu'ils seront utilisés sur Xbox Series X.

En plus de ça, l'équipe rétrocompatibilité chez Xbox explique que certains titres rétrocompatibles bénéficieront d'un soin tout particulier et d'améliorations plus poussées que la majorité des titres "rétro." À l'aide de l'évolution de la technique dite de "Heutchy Method" utilisée pour améliorer les jeux Xbox 360 sur Xbox One, certains titres du catalogue de la Xbox One pourront par exemple voir leur résolution passer de 1080p à de la 4K native. Microsoft parle même de doubler le framerate de certains jeux. Pour les curieux, une image de Gears of War Ultimate Edition tournant sur Xbox Series X est disponible dans notre galerie ci-dessous.



Chose particulièrement intéressante pour les éditeurs, ces améliorations sont permises par le travail effectué par l'équipe rétrocompatibilité de Xbox sur la console elle-même et sa manière de fonctionner. Les studios de développement des jeux originaux n'auront pas besoin de remettre les mains dans le cambouis pour bénéficier de cette nouvelle technologie.

Cerise sur le gâteau, l'équipe rétrocompatibilité travaille également sur une intégration hardware de la gestion du HDR. Cette dernière pourrait sur le papier permettre à tous les jeux tournant sur Xbox Series X d'être compatibles avec le HDR, y compris les jeux rétrocompatibles. Si ce n'est pas encore possible, Microsoft a fait une démo de l'application du HDR sur Fuzion Frenzy à Digital Foundry.

À noter qu'il n'est à aucun moment indiqué que l'équipe en charge de la rétrocompatibilité travaille à ajouter d'autres titres à la liste des jeux rétrocompatibles. Comme expliqué précédemment, le travail de l'équipe semble désormais centré sur l'amélioration sur Xbox Series X du fonctionnement des jeux déjà rétrocompatibles et des jeux Xbox One.