Xbox Series X : Finition, latence, accessibilité, la manette se dévoile en images

Ce midi, alors que vous pesiez au gramme près la quantité de pâtes à faire bouillir, Microsoft a profité d'un moment d'égarement pour tirer sans sommation, en dévoilant toutes les caractéristiques de la future et très désirable Xbox Series X.

Mais parce que vous n'avez pas encore développer la capacité de contrôler votre console à distance, c'est via une bonne vieille manette que vous profiterez du fond de votre canapé des 120 fps de la console haut de gamme de Microsoft. La belle se dévoile d'ailleurs sous toutes les coutures dans notre galerie d'images.

Génération après génération, il faut reconnaître au constructeur américain une certaine forme de supériorité en termes d'ergonomie, et un article très détaillé en forme d'interview tout juste publié sur le site américain de Microsoft nous permet d'en apprendre bien plus sur celle qui tombera bientôt entre vos mains désinfectées.

Le premier souci mentionné par Ryan Whitaker, senior designer chez Xbox, est celui de l'accessibilité : pour rendre la manette plus facile à prendre en main, les boutons de tranche LB et RB ont été arrondis, tout comme les gâchettes. La présence de grip qui caractérisait les éditions spéciales équipera désormais de série les contrôleurs Xbox Series X, et profiteront comme le reste d'une finition mat.

La croix directionnelle se veut quant à elle une sorte d'hybride entre les deux modèles interchangeables de la manette Elite, qui profite de son forme concave pour offrir une position neutre en son centre. Whitaker assure une nouvelle fois que cette nouvelle manette sera parfaitement compatible avec la gamme de consoles Xbox One, mais s'emploiera tout aussi bien avec un PC ou les smartphones tournant sous Android ou iOS.

Les esthètes seront également ravis d'apprendre que le système de Dynamic Latency Input réduira l'espace entre votre input à la manette et sa traduction à l'écran grâce à un renvoi d'information plus fréquent vers votre console, afin de coller au plus juste à la frame près.

Enfin, à l'instar de la DualShock 4, la manette Xbox Series X possède désormais un bouton central "Share", dédié comme vous l'aurez déjà deviné au partage, et facilitera grandement l'opération.

Voilà qui devrait nous donner un peu de grain à moudre en attendant de connaître une donnée relativement essentielle pour juger de la désirabilité de la Xbox Series X : son prix, rogntudju.

