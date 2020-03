One Piece Pirate Warriors 4 dévoile du gameplay de la version Switch

La Switch parviendra-t-elle malgré le confinement qui ne dit pas son nom à dominer le marché ? Alors que les joueurs du monde entier sont désormais censés visser durablement leurs fesses dans leur canapé, le jeu transportable va-t-il céder du terrain ? Monkey D. Luffy semble ne pas se poser la question.

À voir aussi : À l'abordage de Bandai Namco pour découvrir One Piece Pirate Warriors 4

Alors que les nombreux trailers de One Piece : Pirate Warriors 4 concernaient jusqu'ici la version PlayStation 4, voilà que la Switch se manifeste avec un peu plus d'insistance, et nous permet donc de poser brièvement les yeux sur les finitions de cette transportable mouture.

Malgré un trait forcément un peu moins fin, ce Musō vous permettra tout de même d'incarner les mêmes 40 personnages jouables, histoire de distribuer des mandales par centaines, le tout en poussant les cris obligatoires de tout shōnen qui se respecte un minimum.

Peu importe au final le choix de votre plate-forme : One Piece Pirate Warrios 4 sera disponible à partir du 27 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.