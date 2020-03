Une "Xbox Series S" à 300 dollars serait bientôt dévoilée par Microsoft

Au cours de la génération Xbox One, Microsoft a montré que sa stratégie du côté du marché des consoles de salon reposait sur plusieurs machines aux spécificités techniques et prix différents. Depuis plusieurs mois, et même si Microsoft n'a dévoilé que la Xbox Series X, divers bruits de couloir affirment que le géant américain compte reproduire ce schéma au cours de la prochaine génération. À en croire une nouvelle rumeur, la chose devrait être confirmée bientôt.

À lire aussi : Xbox Series X : Microsoft parle du travail effectué sur la rétrocompatibilité

Une nouvelle rumeur affirme que Microsoft va bientôt dévoiler officiellement "Lockhart," sa console next-gen d'entrée de gamme moins puissante, et moins chère, que la Xbox Series X. Cette fois, la source de cette rumeur est "Dealer" YouTubeur/Podcasteur américain spécialisé dans tout ce qui touche à Xbox. Selon lui, cette prise de parole prochaine devrait mettre en avant l'approche "multi modèles" de Microsoft pour la prochaine génération de consoles.

"Dealer" rappelle à ce propos que "Lockhart," console également surnommée "Xbox Series S," devrait disposer d'une carte graphique Navi 4 Téraflops et d'une architecture Zen. Comme dit plus haut, cette machine serait la Xbox next-gen d'entrée de gamme. Et d'après "Dealer," elle sera vendue environ 300 dollars.

Il ajoute que "globalement," cette console devrait être meilleure que les Xbox One et Xbox One X actuelles. Et ce, même si "Lockhart" bénéficie de moins de Téraflops que la Xbox One X (dont la carte graphique exploite 6 Téraflops). La différence d'architecture est ce qui devrait permettre à la nouvelle Xbox de réaliser de meilleures performances que ses grandes soeurs. À noter que des bruits de couloir qui nous sont parvenus indiquaient que la Xbox "Lockhart" sera, à l'instar de la Xbox One S All Digital, dénuée de lecteur de disque (et permettra donc de jouer qu'à des jeux dématérialisés).

À noter que des suites de l'annonce de la Xbox Series X l'année dernière, Microsoft avait déclaré à Business Insider que le nom "Series X" laissait à la firme de Redmond "de la place pour d'autres consoles à l'avenir." Officiellement, le nom de base de la prochaine génération de consoles de Microsoft est juste "Xbox." Une annonce d'un deuxième modèle de Xbox "next-gen" n'aura donc rien de véritablement surprenant. Ce qui pourra véritablement étonner sera la configuration de cette machine.

Une Xbox Series S pourrait-elle vous intéresser ? Si oui pourquoi ? Même question si elle ne vous intéresse pas ? L'absence d'un lecteur physique pourrait-elle vous empêcher de l'acheter ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.