Xbox Series X : Specs, dimensions, chargements, Quick Resume... Toutes les infos dévoilées

Ce lundi 16 mars 2020, alors que le monde est plongé dans une crise sanitaire exceptionnelle, Microsoft a décidé, comme promis il y a quelques jours, d'en dire davantage sur sa prochaine console de salon.

Selon l'article proposé par Xbox Wire, les trois caractéristiques principales de la Xbox Series X seront la puissance, la rapidité et la compatibilité.

Concernant ses capacités, comme vous pouvez le voir dans notre galerie d'images ci-dessous, les specs complètes de la console ont été partagées et permettent de mesurer que l'on aura bien affaire à un monstre qui devrait être en mesure de respecter le contrat du jeu en 4K et 60 images par seconde sans compromis, avec support du 120 fps.

Pour accompagner cette révélation, Digital Foundry propose une vidéo d'analyse complète de la machine que vous pouvez découvrir dans notre galerie vidéo. On y aperçoit aussi la façon dont le Ray-tracing sera géré.

La rapidité est quant à elle démontrée par le biais d'un court clip qui permet de constater que le lancement d'une partie de State of Decay 2 prend moins d'une dizaine de secondes sur Xbox Series X, là où il faut patienter près d'une minute sur Xbox One X.

Plusieurs jeux en pause ne même temps

Le Quick Resume, fonctionnalité qui autorise à mettre plusieurs jeux en suspens et y revenir lorsqu'on le désire, est aussi en démonstration. On peut réaliser que l'attente ne sera jamais très importante pour reprendre une partie là où on l'avait laissée. C'est cela, la puissance du Xbox Velocity Architecture Engine, qui fait communiquer hardware et software de manière efficace et augure du meilleure pour les jeux en monde ouvert où naviguent des flots de données importants.

Enfin, concernant la rétrocompatibilité, qui vaut aussi pour les accessoires et les sauvegardes, Microsoft confirme que les jeux plus anciens qui tourneront sur Xbox Series X, dont le catalogue Xbox One complet, profiteront de performances améliorées tirant parti du hardware, tant en termes de chargements que de résolution, de qualité d'image et de frame-rate.

Pour terminer, une image diffusée sur les réseaux sociaux permet aussi d'apprendre que la Xbox Series X mesurera 301 mm de hauteur et 151 mm de largeur et de profondeur. Ce qui est beaucoup moins qu'un réfrigérateur, comme une autre photo le révèle non sans une pointe d'humour.

La Xbox Series X est toujours attendue pour la fin de l'année 2020.