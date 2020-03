Coronavirus : Bungie opte pour le télétravail total

Le Covid-19 se propage à très grande vitesse un peu partout dans le monde, menaçant la santé de millions de personnes. Le studio à l'origine de Destiny 2 a décidé de préserver ses employés en prenant une décision importante.

À voir aussi : Coronavirus : Le PDG de Take-Two parle de son impact

Les locaux de Bungie se trouvent à Seattle dans l'État de Washington. Il s'agit d'une région des États-Unis les plus touchées par le coronavirus. Microsoft et Amazon, qui ont leurs sièges à Redmond et Bellevue, ont déjà annoncé qu'ils donnaient à leurs employés la consigne de rester travailler à domicile. Bungie a fait de même.

Dans un communiqué datant de ce jeudi 5 mars 2020, le sutdio explique :

Avec la propagation récente du virus aux États-Unis, et une grande densité de cas dans la zone de Seattle, nous avons activement travaillé durant les dernières semaines pour assurer la sécurité de nos employés, partenaires, localement et dans le monde.



Si la santé et la sécurité demeurent nos priorités absolues, nous reconnaissons aussi l'importance de maintenir une activité continue dans les opérations de Bungie et avons rapidement mis en place une infrastructure de travail à domicile pour la soutenir. Cela implique de continuer à travailler sur nos projets actuels, de veiller à l'entretien et la maintenance de Desitny 2 et à continuer de le développer.



Aujourd'hui, nous avons activé cette infrastructure et politique de travail à domicile pour les employés de Bungie à travers le monde, en donnant la priorité à la sécurité de nos employés tout en continuant à développer et aménager un jeu que nous aimons pour sa communauté.

Les différents collaborateurs ont donc désormais des solutions pour communiquer entre eux et maintenir les fonctions vitales de Destiny 2 à distance. Les développeurs l'assurent, les plans ne changent pas pour le moment, la Saison des Dignes étant toujours prévue pour le 10 mars et le Jugement d'Osiris pour le 13 mars.