Gamescom 2020 et coronavirus, les organisateurs font le point

Les organisateurs de la Gamescom annonçaient à la fin de la semaine dernière que la Gamescom 2020 aurait bien lieu. Ils étaient par ailleurs tellement confiants qu'ils annonçaient également l'ouverture de la billetterie du salon. La situation autour du coronavirus évoluant quotidiennement, l'équipe derrière le salon allemand vient d'adapter son discours.

L'équipe organisatrice de la Gamescom vient de publier un nouveau communiqué de presse sur le compte Twitter officiel du salon. Sans surprise, ce dernier concerne l'évolution de la situation autour du coronavirus et du possible impact que cette dernière pourrait avoir sur la tenue de l'édition 2020 du salon. Les organisateurs de la Gamescom ne ferment désormais plus la porte à une annulation :

Nous recevons actuellement des questions au sujet des conséquences qu'une possible menace liée au coronavirus pourrait avoir sur la gamescom.



Nous prenons ce sujet très au sérieux car la santé de tous les visiteurs et partenaires du salon est notre principale priorité.



Le 10 mars 2020, la ville de Cologne a banni tous les événements majeurs de plus de 1.000 participants jusqu'au 10 avril 2020 inclus des suites de la diffusion d'un décret le même jour par le gouvernement. Étant donné que la gamescom se déroule à la fin du mois d'août 2020, nous ne sommes actuellement pas concernés par ce décret. Cela étant dit, nous allons évidemment suivre les recommandations des autorités responsables vis-à-vis des événements majeurs, les évaluer quotidiennement et prendre nos décisions après mûre réflexion. Les préparations pour la gamescom 2020 continuent comme prévu en accord avec le statut actuel pour la date déterminée.



Si la gamescom venait à être repoussée ou annulée par Koelnmesse, tous les tickets achetés sur la billetterie officielle seront remboursés. Les bons d'achat perdront quant à eux leur validité et seront proposés à nouveau pour les nouveaux événements. Aux dernières nouvelles, la tenue du 25 au 29 août prochains de la gamescom 2020 est toujours prévue. La situation pourrait cependant évoluer du jour au lendemain. Les personnes qui comptent se rendre à Cologne pour participer au salon ont donc tout intérêt à se maintenir informés.