Pathfinder Wrath of the Righteous termine sa campagne Kickstarter et compte ses millions

Voici le dernier point sur la campagne Kickstarter de Pathfinder Wrath of the Righteous, le jeu a fait un véritable carton sur le financement participatif, en atteignant un incroyable chiffre symbolique.

Le studio russe Owlcat Games vient en effet d'atteindre la coquette somme de 2.054.339 de dollars sur les 300.000 nécessaires, soit quasiment 7 fois plus ! Une belle victoire pour le RPG old-school qui vient s'ajouter à la liste des jeux de rôles très attendu par les fans avec Baldur's Gate III.

Le jeu proposera grâce aux différents paliers atteints, douze races et onze compagnons. Seul le dresseur de dinosaures n'a pas pu être débloqué car celui-ci nécessite pour ce faire, d'atteindre la somme de 2,1 millions de dollars. Mais rien ne dit qu'il ne sera pas ajouté par surprise par le studio.

Pathfinder Wrath of the Righteous est prévu pour juin 2021 et une bêta devrait débuter dès avril de cette année sur GOG et Steam.