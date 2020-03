Crash Bandicoot : Deux jeux, dont un inédit, en développement chez Activision ?

Grâce au succès commercial des versions remasterisées de ses trois premières aventures, et de Crash Team Racing, Crash Bandicoot a de nouveau le vent en poupe. Activision, qui sait exploiter un bon filon, ne compte apparemment pas en rester là.

En février dernier, Activision déclarait que d'autres versions remasterisées de ses jeux étaient dans ses plans. Il semblerait qu'une de ces remasterisations concerne Crash Bandicoot. En effet, The Gaming Revolution, YouTubeur habitué des leaks concernant Call of Duty et, dans une moindre mesure, Activision, affirme qu'Activision travaillerait actuellement sur une version remasterisée de Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex.

Ce dernier ne dispose pas d'une réputation, et d'une qualité, similaires à celles des trois premiers Crash Bandicoot mais l'éditeur américain n'a plus d'autres jeux made in Naughty Dog à remasteriser... D'après The Gaming Revolution, ce jeu serait la prochaine grosse sortie d'Activision.

Et ce n'est pas tout. Le leaker, qui ne révèle pas d'où il tient ces informations, indique également qu'Activision planche actuellement sur un Crash Bandicoot PvP. Selon lui, le développement de ce dernier aurait débuté il y a peu et le jeu serait pour l'instant prévu pour 2021 sur consoles, PC et mobile.

Comme toujours, ces informations sont à prendre avec des pincettes en attendant une annonce officielle de la part d'Activision ou une fuite plus conséquente. Pour rappel, une fuite récente a montré, screenshots à l'appui, que King développe actuellement un "runner" Crash Bandicoot sur mobile. D'une manière ou d'une autre, le péramélidé déjanté devrait refaire parler de lui prochainement.