Flight Simulator : Microsoft dévoile les plus beaux clichés de la version alpha

À cause de lui, les cabinets de dentistes ne désemplissent plus, la faute à des mâchoires qui se décrochent par milliers de par le monde, dès lors que l'on pose les yeux sur les splendides visuels et/ou vidéos de Microsoft's Flight Simulator. Faites gaffe, ça recommence.

Et au cas où cela vous aurait échappé, la simulation de vol la plus dingue qu'il nous ait été donnée de voir à ce jour est actuellement en phase de test, puisque quelques petits veinards triés sur le volet peuvent en ce moment prendre les commandes de leur aéroplane afin d'oublier les basses turpitudes de cette terrestre existence.

Et parce qu'il n'est plus question en 2020 de garder quoi que ce soit pour sa pomme, les joueurs tirés au sort pour profiter de ladite alpha ont pu voir certains de leurs screenshots publiés sur le site officiel de Flight Simulator, et au vu de ces derniers, il nous fallait évidemment vous en faire profiter.

Direction notre galerie d'images, donc, qui vous offrira (au choix) de magnifiques panoramas, d'incroyables détails techniques à l'extérieur comme à l'intérieur, ou la sensation du devoir accompli alors que votre coucou se rapproche de sa place de parking aéroportuaire.

Ne vous prenez pas non plus pour Icare, car il faudra un jour ou l'autre vous ramener à la dure réalité : Flight Simulator est toujours prévu quelque part en 2020 sur PC, sans plus de précisions...