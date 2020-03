Moving Out : Deux nouvelles bande-annonces (dé)roulent des mécaniques

Il est de ces personnes douées d'une intuition fine et pertinente, qui peuvent se contenter de humer l'air de l'époque pour prédire le sens du vent. Ainsi, le jeu de déménagement multijoueur Moving Out, qui vous permettra de symboliquement faire un peu d'exercice au grand air au moment où bon nombre d'États semblent opter pour l'enfermement à domicile.

À voir aussi : Thomas et Plume ont joué à Moving Out : Le jeu de déménagement qui va faire un carton ?

Si vos serviteurs avaient déjà pu jouer les déménageurs pas très bretons lors d'un premier contact manette en mains, les deux bandes-annonces chinoises que nous découvrons aujourd'hui nous permettent de découvrir de tous nouveaux environnements, assez peu propices à l'exercice du déménagement il faut bien l'avouer, comme cet avion prêt à décoller, ou ce chemin rocailleux à l'Indiana Jones.

En plus des tapis roulants déjà aperçus par nos soins, nous attestons également de l'existence de grues de chantier et autres caméras de surveillance avec lesquelles il faudra composer, en plus des voitures vraisemblablement parisiennes, puisque peu disposées à s'arrêter malgré votre présence.

Allez chercher votre rameur à la cave et préparez-vous à vous faire les bras : Moving Out sortira sur PC, PS4, Switch et Xbox One le 28 avril 2020.