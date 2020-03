Un cas de coronavirus chez Nintendo of America, la firme de Doug Bowser réagit

Même si de nombreuses entreprises de l'industrie vidéoludique s'organisent et mettent en place le télétravail depuis plusieurs jours/semaines, cela n'a pas empêché le virus d'atteindre certaines d'entre elles. La branche américain de Nintendo vient en effet d'être touchée.

Le site du journal américain The Seattle Times révèle qu'un employé du siège de Nintendo of America à Redmond dans l'État de Washington a été testé positif au Covid-19. Nintendo a par ailleurs confirmé que cette personne contaminée a été en contact avec d'autres employés de la société.

Dans un communiqué de presse, Nintendo of America indique que tous ses employés qui ont été en contact avec cette personne se sont mises en quarantaine, qu'elles présentent des symptômes ou non :

Nintendo of America soutient cette personne pendant sa convalescence et nous continuerons à prendre des mesures pour protéger la santé et le bien-être de tous nos employés et de la communauté d'une manière plus générale. La firme de Doug Bowser a par ailleurs indiqué qu'elle permet de télétravailler à tous ses employés travaillant dans l'État de Washington ainsi qu'en Californie. D'ici à ce que la situation globale s'arrange, il ne serait pas surprenant que d'autres cas soient révélés dans d'autres entreprises du jeu vidéo.