Coronavirus : Au tour de la PC Engine Mini d'être retardée, Konami s'exprime

Outre ses effets évidemment néfastes sur la santé, le Covid-19 continue d'influer de manière négative sur l'industrie vidéoludique. Après les jeux retardés et les salons décalés/annulés, au tour d'une console de voir sa sortie repoussée.

À lire aussi : Kazuhisa Hashimoto, le créateur du célèbre Konami Code est mort

Alors que sa sortie était prévue pour le 19 mars prochain, la PC Engine/Core Grafx Mini vient de voir son lancement reporté jusqu'à nouvel ordre. Konami vient d'annoncer la nouvelle, qui concerne tous les territoires et donc toutes les versions de la console, dans un communiqué de presse publié en plusieurs langues :

Nous avons le regret d'annoncer que la production et les livraisons venant de Chine des consoles et périphériques PC Engine Core Grafx Mini ont été malheureusement stoppées en raison de l'épidémie de COVID-19.



En conséquence, la sortie de tous les produits PC Engine Core Grafx Mini, initialement prévue pour le 19 mars 2020, est reportée à une date indéterminée.



Nous savons que nombre d'entre vous attendiez ce lancement avec impatience. Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée, et vous remercions pour votre compréhension quant à cette situation exceptionnelle. Nous vous assurons que nous mettons tout en oeuvre pour résoudre la situation au plus vite, et nous annoncerons la nouvelle date de livraison dès que possible.

Les fans de la PC Engine et les curieux vont donc devoir prendre leur mal en patience. Et il y a fort à parier que d'autres jeux/produits/événements vont être indirectement touchés par le coronavirus dans les semaines et mois à venir.