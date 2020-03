Call of Duty Warzone : Un lancement tonitruant pour le Battle Royale gratuit d'Activision

Parachuté ce mardi 10 mars 2020 sur toutes les plateformes du moment (sauf la Switch), la réponse stand-alone d'Activision aux PUBG, Fortnite et autres Apex Legends a déjà fait parler la poudre, ralliant des millions de joueurs à son panache blanc.

Il était facile d'imaginer qu'associer les termes "Call of Duty", "Battle Royale" et "gratuit" permettrait de toucher le jackpot. Et la puissance de l'impact de Call of Duty Warzone, on pouvait la subodorer, au mieux. Peut-être pas donner une évaluation proche des chiffres réels sans passer pour un marseillais.

Vous vous souvenez d'Apex Legends, champion du lancement pour un free to play dans ses premières 24 heures, avec 2,5 millions au compteur ? Eh bien sachez qu'il y a un nouveau roi, si l'on se fie à ce qu'Activision a proclamé sur les réseaux sociaux :

Quelle journée ! 24 heures et plus de 6 millions d'entre vous se sont lancés dans Warzone. Merci - ça ne fait que commencer.

Oui, six millions à avoir téléchargé et lancé Call of Duty Warzone, voilà qui s'avère important. Reste à voir si, à l'approche du week-end, les 10 millions en 72 heures, 25 millions en une semaine et 50 millions en un mois du Battle Royale de Respawn pourront aussi être pulvérisés.

Là, pour le coup, vu les retours très positifs, notamment de nos chers amis campeurs Rami et Poufy, c'est possible que ça parte très haut et très vite. Et attendons aussi de voir le chiffre d'affaires...

Call of Duty Warzone se pratique sur PS4, Xbox One et PC.