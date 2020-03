CD Projekt RED : L'après Cyberpunk 2077 sera-t-il un nouveau jeu The Witcher ?

Plus que quelques mois avant que Cyberpunk 2077 ne débarque. Et avant même de pouvoir arpenter les ruelles sombres de Night City, les développeurs ont déjà envie de parler de la suite.

Dans une rencontre avec des journalistes rapportée par le site d'infos économiques polonais Stooq, Adam Kiciński, PDG du groupe CD Projekt, ne l'affirme pas clairement mais le suggère très fort.

Après avoir rappelé l'envie de créer un nouveau jeu dans l'univers de The Witcher et que CD Projekt RED se focalisait sur cette licence et Cyberpunk, il explique que la production d'un nouveau projet solo, au concept "clair" débutera après la sortie de Cyberpunk 2077. Une petite équipe se chargera de le lancer, avant que le gros du studio, occupé avec le mode multijoueur et les contenus de Cyberpunk 2077 ne bascule dessus, pour un développement estimé à quatre-cinq ans.

Les discussions avec l'auteur de la Saga du Sorceleur ont débouché sur un partenariat renouvelé dans la joie et la bonne humeur (The Witcher : CD Projekt et l'auteur des romans rabibochés, la collaboration renouvelée). Le regain d'enthousiasme depuis que Henry Cavill incarne Geralt de Riv pour le petit écran doit probablement faire cogiter également. Il est facile d'imaginer que The Witcher s'échauffe en coulisses. Mais si cela est bien le cas, Ciri sera-t-elle choisie comme protagoniste principale, Geralt ayant été mis au repos à la fin de l'extension Blood and Wine, qui date déjà de 2016 ? Après tout, la retraite, c'est tellement has been.

Cyberpunk 2077 est prévu sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia pour le 17 septembre 2020.

