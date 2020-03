Nioh 2 : Nos 7 conseils pour bien débuter et survivre à l'enfer !

Nioh 2 est difficile, très difficile même. Et on n'y (sur)vit pas deux fois. Mais si en ces troubles temps de confinement, vous souhaitez débuter dans cet univers impitoyable, voici quelques conseils qui pourraient bien vous sauver la mise (et la vie) et vous faire passer un moment moins douloureux dans ce terrible univers !

Et on commence tout en "douleur" avec la nouveauté de ce second volet...

La transformation en Yokai, ça ne rigole pas.

1. La maîtrise du contre explosif, et le choix de son Yokai de base.

Dans Nioh 2, au début, on va vous demander de choisir entre un des trois types de Yokai disponibles pour que votre avatar puisse se transformer en démon et placer des contres explosifs sur ses ennemis, mécanique ô combien essentielle puisqu'elle permet de "stun" ses ennemis et de les exploser ensuite dans les grandes largeurs. Dans le tutoriel, vous allez pouvoir tester les trois. Faites-le, et regardez le contre explosif dont le type et le timing vous convient le mieux !

Le premier est une attaque, le second est un rush, le troisième est un spécial défensif qui ressemble à la stance de contre d'un jeu de combat. Testez leur timing pour savoir lequel vous sied le mieux ! Vous ne débloquerez pas les autres avant quelques longues heures de jeu ! Le choix de l'arme est plus secondaire : vous en changerez souvent et les bonus associés seront vites noyés dans la création de votre build de perso.

Un bon gain en défense, mais le héros devient trop lourd...

2. Explorez les niveaux de fond en comble, et maximisez votre équipement et vos compétences.

Dans Nioh 2, si le chemin vers le Boss de fin d'un niveau peut très vite être rushé si on connaît les lieux, mieux vaut tout explorer. Vous allez tomber sur des trésors inestimables, vous allez vous améliorer en combattant inlassablement des monstres très coriaces, et gagner des niveaux. Le meilleur moyen de s'aguerrir, assurément.

il en va de même pour les menus : Ils sont nombreux, car Nioh 2 est un excellent RPG, et pas mal de petites choses vont pouvoir vous apporter des bonus non négligeables. Surveillez le poids de votre équipement, triez sans cesse votre loot, améliorez votre équipement à la forge, améliorez vos pouvoirs Yokais, vos compétences liées aux armes, la préparation de votre Jutsu, et vous gagnerez en sécurité dans cet univers si impitoyable !

Tout ce dont vous avez besoin est là !

3. Refourguez régulièrement votre stuff au bazar Kodama !

Voilà une mécanique qu'on ne vous explique pas plus que cela, mais si vous donnez votre stuff au bazar Kodama, on vous offre en retour de quoi vous acheter des potions, des flèches et des coupes ochoco presque en quantités presque illimitées ! De quoi ne pas trop se prendre la tête, en se débarrassant du stuff de peu de valeur. Ne dépensez pas tout à la forge !

Combattre en boucle pour s'améliorer.

4. Allez farmer un peu si vous coincez sur un niveau.

Si vous n'y arrivez pas contre un Boss, allez refaire une mission secondaire rapide : Certaines se déroulent en arène et ne commencent que si vous touchez un objet : vous pouvez donc mourir et répéter en boucle sans risque de perdre votre expérience ! Même si vous ne terminez pas la mission et que vous échouez, vous allez passer quelques niveaux en très peu de temps, et revenir gonflé à bloc contre ce boss qui vous pose tant de problèmes !

Le serpent de la mort qui tue !

5. Quelques items bien pratiques :

Comme dans tout bon Dark Souls Like, le jeu peut être "cassé". Ici, c'est via l'utilisation de quelques items bien pratiques et un peu plus puissants que les autres que vous allez pouvoir vous en sortir plutôt aisément.

Parmi eux, j'en retient deux, presque "indispensables". Le premier, c'est un talisman qui ralentit les ennemis. Boss inclus. Très, très pratique. On peut le préparer dans le Jutsu avant une mission, et c'est un des items les plus puissants ! Pensez à débloquer cette amélioration le plus tôt possible dans le jeu.

L'autre, c'est un noyau de Yokai à équiper pour débloquer une attaque spéciale. Vous l'aurez après le 3e boss, un serpent géant, et vous pourrez invoquer ce dernier en combat. Sa hitbox est si gigantesque et démesurée que cette attaque est ultra efficace contre les boss ou les mid boss qui chargent un coup spécial, mais aussi quand on est assailli par 5 ou 6 ennemis en même temps ! Un autre indispensable !

La violence de la coop' !

6. Jouez en coopération !

Les mécaniques multijoueur de Nioh sont un peu obscures : Pour que quelqu'un puisse rejoindre votre partie, vous devez utiliser un objet consommable au temple de prière : Une coupe ochoco. Tant que vous n'en utilisez pas une, personne ne peut vous rejoindre ! Il est donc essentiel de passer par cette étape si vous désirez recevoir de l'aide en ligne.

Aussi, allez aider les autres. Vous y gagnerez de substantielles récompenses, tout en rendant un fier service à un autre joueur, et sans rien à perdre puisque votre expérience n'est pas mise en jeu !

Qu'on se sent bien entre amis !

7. Vous pouvez compter sur la communauté !

Encore un aspect essentiel de la jouabilité de Nioh : peu ou prou de choses vous sont concrètement expliquées. C'est à vous d'aller fouiller pour découvrir les mécaniques les plus obscures du jeu. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions, bien souvent on découvre la plupart d'entre elles grâce à l'expérience des autres joueurs partagée en ligne, sous forme de soluces, de vidéos, de forums de discutions ou d'applications sociales. Pour cette dernière, on en dispose d'une très belle, chez Gameblog, avec la partie communauté et blog. n'hésitez pas à partager, vous pourriez y croiser un Joniwan sauvage !

Avec ces quelques préceptes bien en tête, vous avez de quoi bien débuter dans l'univers si violent de Nioh 2, et vous mettre en route vers les sommets de jeu si dur mais si gratifiant !