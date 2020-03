Phil Spencer (Xbox) donne son avis sur l'avenir des consoles de salon

Au début du cycle PS4-Xbox One, joueurs, journalistes et analystes se demandaient régulièrement s'il ne s'agissait pas de la dernière génération de consoles. Le succès des machines actuelles a garanti l'arrivée de la PS5 et de la Xbox Series X. Mais la survie des consoles est-elle menacée ? Pas à moyen terme selon Phil Spencer.

Phil Spencer, le grand patron du jeu vidéo chez Microsoft, a récemment participé au podcast AIAS Game Maker's Notebook animé par Ted Price, le fondateur d'Insomniac Games (Marvel's Spider-Man). Au cours de cet entretien, Ted Price a demandé au boss de Xbox s'il pense que les jeux vidéo sont actuellement en train de s'éloigner des consoles de jeu pour se rapprocher du cloud gaming. Phil Spencer a tout d'abord indiqué qu'il "n'espère pas" que cela soit le cas, avant d'affirmer que, selon lui, les consoles ont encore un certain nombre d'années devant elles :

J'estime qu'en arriver à un point où vous n'avez plus besoin d'avoir un appareil spécifique pour jouer à un jeu spécifique aide l'industrie. Et j'ai bien conscience que tout le monde ne partage pas cette croyance. Mais cela ne veut pour autant pas dire que posséder un appareil ne fait pas partie de mon expérience de jeu. Je pense que j'aurais une console de jeu branchée à ma télévision pendant encore au moins dix ans. Je pense que la meilleure façon de jouer sur ma télévision sera d'avoir un appareil branché sur cette dernière, de télécharger le jeu et de jouer. Mais il arrive que je ne sois pas devant ma télévision. Je ne suis parfois pas devant un appareil qui dispose de la capacité native de faire tourner des jeux et c'est pourquoi nous avons fait le pari du cloud.

Microsoft s'apprête à sortir la Xbox Series X. Il est donc logique que Phil Spencer n'enterre pas les consoles de salon. Microsoft sent malgré tout le vent tourner et c'est pour cette raison qu'il a investi dans le Project xCloud. Ces déclarations sont en tout cas cohérentes avec ce que Phil Spencer a pu dire au sujet des consoles de salon au cours de ces dernières années.

L'industrie du jeu vidéo évolue vite et les pratiques des joueurs changent rapidement elles aussi. Il est donc possible de se demander si d'autres consoles viendront prendre le relai de la PS5 et de la Xbox Series X (Nintendo faisant les choses à sa manière et à son rythme, il est difficile d'imaginer ce qu'il proposera après une éventuelle Switch Pro).

