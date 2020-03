DiRT Rally 2.0 GOTY daté par Codemasters, voici tout ce qu'il contient

Sorti il y a environ 1 an, DiRT Rally 2.0 revient dans une version GOTY de toute beauté. Cette nouvelle édition du jeu, sortira le 27 mars prochain sur PS4, Xbox One et PC. Eh oui.

Qui dit GOTY (et comme vous êtes des petits curieux), sachez qu'elle comprendra le jeu de base, les saisons 1 à 4, qui incluent 24 nouvelles voitures et 12 pistes additionnelles, ainsi que du nouveau contenu pour célébrer la carrière de Colin McRae.

Bien entendu, les joueurs ayant déjà acheté DiRT Rally 2.0 Deluxe Edition, ou n'importe quel pack de saison, obtiendront gratuitement la version dématérialisée de ce contenu bonus, dès le 24 mars 2020.

Ce qui fait au total pour ce DiRT Rally 2.0 GOTY Edition la version ultime avec un total annoncé de 81 voitures et 26 pistes. petite chose à savoir en plus : les personnes possédant déjà la version standard de DiRT Rally 2.0, peuvent acheter séparément le contenu Colic McRae.

Ce dernier contient le pack "FLAT OUT", qui ajoute de nouvelles locations de course avec Perth et Kinross en Ecosse, 12 nouvelles pistes, la SUBARU Impreza S4 Rally et la SUBARU Legacy RS, 40 scénarios qui retracent la carrière légendaire de Colin McRae de 1984 à 2006.