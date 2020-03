SEGA présente, en français, le système de dialogue dynamique de Sakura Wars

Sakura Taisen, également appelée Sakura Wars, n'est pas licence très connue en occident. À l'approche de la sortie de Sakura Wars sur les PS4 occidentales, SEGA a donc tout intérêt à détailler ce que propose cette réintroduction des joueurs américains et européens à cet univers. Et c'est justement ce que l'éditeur japonais fait.

SEGA vient de diffuser une nouvelle bande-annonce de Sakura Wars. Comme le titre de cette news l'indique, cette vidéo est consacrée à LIPS, le système de dialogue dynamique du jeu. En plus des phases d'actions proposées par Sakura Wars, il sera également question de construction de relations "amoureuses et amicales" avec les différentes héroïnes croisées au cours de l'aventure. La vidéo ci-dessus montre les différents types d'interactions, dont les dialogues à choix multiples par exemple, auxquels pourra prendre part le joueur au cours de son aventure.

Comme indiqué précédemment, Sakura Wars sortira sur les PS4 européennes le 28 avril prochain. Sur le vieux continent, plusieurs versions seront proposées aux personnes qui comptent se procurer le jeu. Du côté de l'édition physique, les joueurs pourront acheter la Launch Edition de Sakura Wars. Cette dernière contient :

Une jaquette réversible avec l'artwork original japonais du jeu

Des sticker des personnages principaux du jeu

Un bundle des costumes de théâtre

Les joueurs intéressés par une version dématérialisée pourront quant à eux faire l'acquisition de la Digital Standard Edition et la Digital Deluxe Edition. Toutes deux seront livrées avec un thème dynamique PS4 aux couleurs de la Revue Impériale de Combat et un "bundle accessoire oreilles de chat." La Digital Deluxe Edition proposera en plus de ça :

Le "Bundle Legacy of Love" :

Un pack de costumes et de background musicaux en hommage à la Division des Fleurs de la Revue Impériale de Combat (Sakura Wars, Sakura Wars 2 : Thou Shalt Not Die), à la Division des Fleurs de la Revue de Combat de Paris (Sakura Wars 3 : Is Paris Burning) et à la Division Star de la Revue de Combat de New-York (Sakura Wars : So Long, My Love).

De "charmants Bundle d'accessoires" :

Ces éléments correspondent à un "bundle lunettes," un "bundle accessoire queue de chien," et un "bundle accessoire d'Ange."

DLC Bundle maillots de bain

Voilà les joueurs intéressés prévenus.