Yakuza 7 passe un nouveau cap de ventes

Tandis que les joueurs occidentaux continuent d'attendre l'annonce de la sortie occidentale de Yakuza : Like a Dragon, le jeu continue de faire son petit bonhomme de chemin en Asie. Et les choses ne se passent pas trop mal pour lui.

SEGA Japon vient d'annoncer que Yakuza 7 a passé le cap des 400.000 exemplaires distribués au Japon et dans le reste de l'Asie. Il n'est cependant pas précisé si ce total inclus également les ventes dématérialisées du jeu.

En effet, Toshihiro Nagoshi, le créateur de la série, avait déjà annoncé il y a quelques jours au cours de l'émission SEGA Nama que les ventes du jeu avaient dépassé les 400.000 unités et qu'ils vendaient bien plus d'exemplaires dématérialisés que par le passé. Le game designer estime par ailleurs que beaucoup des personnes qui téléchargent le jeu découvrent ici la série. À noter par ailleurs qu'il a également affirmé qu'ils allaient continuer à proposer du DLC pour le jeu (un mode de difficulté plus élevé mais payant a à ce propos été révélé récemment).

Pour fêter ces bons résultats, et tenter d'attirer encore plus de joueurs japonais, SEGA vient de mettre en place un promotion temporaire sur le PlayStation Store japonais. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 mars prochain, les joueurs peuvent acheter la version dématérialisée du jeu au prix de 6.460 yens au lieu des 9.229 yens demandés habituellement.

Yakuza : Like a Dragon, titre occidental officiel de Yakuza 7, est prévu pour cette année en Europe et en Amérique du Nord. SEGA n'a cependant toujours pas annoncé sa date de sortie.