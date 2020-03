Epic Games Store : Une nouvelle fonctionnalité est arrivée, sans se presser

Parce qu'il ne fait pas bon vivre dans un univers monopolistique, le géant Epic Games avait en 2018 lancé son Store du même nom, histoire de se faire une place dans la juteuse course de la distribution numérique de jeux sur PC. Mais forcément, avec 15 ans de retard, il faut se donner du temps pour espérer rivaliser.

À voir aussi : Epic Games Store a son système d'évaluation des jeux, ou presque

Si vous êtes nombreux à profiter des titres gratuits qui se rajoutent chaque mois au catalogue de l'Epic Games Store, certaines fonctionnalités font toujours défaut à la plate-forme, qui s'attire parfois les foudres de certains joueurs, peu disposés à être bouleversés dans leurs habitudes.

Mais le temps fait aussi son affaire, et c'est ainsi qu'Epic annonce aujourd'hui l'arrivée d'une nouvelle fonctionnalité par le biais de son site officiel : celle des listes de souhaits :

Wishlists are now available on the Epic Games Store. ❤️📝



