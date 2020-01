Epic Games Store a son système d'évaluation des jeux, ou presque

Lancé fin 2018, l'Epic Games Store est encore en chantier. Il lui manque de nombreuses fonctionnalités pour s'imposer comme un endroit totalement confortable. Mais il fait des efforts, notamment en termes de recommandations.

On avait pu remarquer la référence dans l'infographie partagée récemment (Epic Games Store : Toujours des jeux gratuits en 2020, les chiffres de la première année révélés). C'est désormais intégré : la boutique en ligne d'Epic dispose d'un système d'évaluations.

Mais ce n'est pas ce que vous croyez, se doit-on d'ajouter dans la foulée, car il n'est guère question de laisser les usagers effectuer leurs propres reviews, chose pourtant réclamée depuis le début. Au lieu de cela, la plupart des fiches présente un chiffre OpenCritic qui correspond au pourcentage de tests recommandant un jeu, et non la moyenne des notes attribuées.

En décembre dernier, Tim Sweeney, patron d'Epic Games, avait abordé le sujet :

We're working on a review system for the Epic Games store based on the existing one in the Unreal Engine marketplace. It will be opt-in by developers. We think this is best because review bombing and other gaming-the-system is a real problem.