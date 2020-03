E3 2020 : L'ESA réagit au départ d'iam8bit de l'équipe organisatrice

Avant même que le coronavirus vienne semer le doute quant à la tenue de l'E3 2020, le célèbre salon annuel semblait déjà souffrir d'un problème d'identité et d'un désamour certain de la part de plusieurs de ses acteurs historiques. Et de toute évidence, l'organisation de cette édition 2020 "nouvelle formule" n'est pas particulièrement simple.

L'éditeur américain iam8bit annonçait à la fin de la semaine dernière sa décision de quitter son poste de directeur de la création de l'édition 2020 de l'E3. Dans un communiqué relayé par le site américain GameSpot, l'Entertainment Software Association (ESA) réagit à ce départ :

Nous pouvons confirmer que iam8bit ne fait plus partie du group inter-agences qui travaille sur l'E3 2020. Nous estimons énormément leur passion pour l'industrie du jeu vidéo et les contributions qu'ils ont apportées à notre vision pour le salon de cette année. Nous avons une équipe innovante et expérimentée en place, équipe qui inclut l'agence créative d'Endeavor, 160over90, les innovateurs d'événements Mat+Lo et les partenaires de l'E3 de longue date que sont GES, Dolaher Events et Double Forte. Ils collaborent tous afin de donner vie à une expérience excitante et authentique pour les fans, les médias et l'industrie.

Par ce communiqué, l'ESA tient donc à souligner que iam8bit n'était qu'un maillon de la chaîne et non pas le moteur de l'E3. Aux dernières nouvelles, l'E3 2020 est toujours prévu pour le mois de juin prochain (du 9 au 11 pour être précis).