DOOM 64 : Un chapitre inédit viendra récompenser les joueurs et enrichir le lore

Alors que les vieux briscards du FPS continuent de poncer Doom et Doom II dans à peu près tous les sens autorisés par l'anatomie histoire de tuer le temps qui les séparent de la délivrance que représente l'arrivée d'un certain DOOM Eternal...

À voir aussi : Call of Duty Warzone sort ce mardi en stand alone et gratuit, tous les détails

Mais ce serait bien vite oublier que le second chapitre de la formule rebootée s'accompagnera également de la ressortie d'un chapitre relativement méconnu de la licence, puisqu'il faudra également compter avec le retour du très inédit Doom 64, sorti sur la console du même numéro en 1997. Prévenons d'emblée les plus fragiles : il y a du spoil dans l'air.

Prévu pour combler notre infinie méconnaissance en même temps que DOOM Eternal, l'épisode profitera en sus d'un chapitre tout ce qu'il y a de plus inédit, comme nous l'apprenons à la lecture d'une interview accordée par le développeur James Haley auprès du site US Gamer :

Les joueurs persistants auront la possibilité de débloquer un nouveau chapitre de la saga Doomguy, qui se déroule peu après la fin de la campagne originale de Doom 64. La Mother Demon que vous aviez alors vaincue avait une soeur, et puisque vous avez foutu l'Enfer sans dessus-dessous, elle essaie de se débarrasser de vous. Si vous arrivez à revenir en arrière et à vous venger, vous serez récompensé par un peu de lore que les fans des deux séries, nouvelles et classiques, devraient apprécier.

Voilà qui a de quoi nous mettre un peu plus la bave aux lèvres, et nous donner une raison supplémentaire de (re)découvrir Doom 64, qui reviendra nous hanter dès le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One.

Viiiiiiite !