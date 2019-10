DOOM 64 se date sur PC et consoles, vidéo et détails sont là, gratuit avec DOOM Eternal

Bethesda vient d'annoncer une date de sortie ferme pour DOOM 64 , aussi bien sur consoles que sur PC. Mais ceci n'est point tout, comme vous allez le voir plus bas... Suspense.

Le FPS horrifique sera en effet disponible gratuitement le 20 mars 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC pour les joueurs ayant précommandé DOOM Eternal. Les joueurs ayant précommandé DOOM Eternal sur Nintendo Switch recevront DOOM 64 en bonus de précommande lors de la sortie prochaine du titre.

En effet, sorti pour la première fois le 31 mars 1997 sur Nintendo 64, DOOM 64 (code de téléchargement) sera offert à tous les joueurs ayant précommandé les Éditions Collector, Standard et Deluxe de DOOM Eternal en version digitale ou en magasin exclusivement chez Micromania-Zing.

DOOM 64 est aussi intégré dans le pack Rip and Tear : ce dernier comprend l'apparence "Revenant DOOT" pour les joueurs, l'apparence "Rétro" pour le Shotgun, deux ajouts pour le niveau "Base d'adepte" (une version modifiée de la campagne et l'ajout du Niveau Expert), "et bien d'autres défis et surprises" selon l'éditeur.

Pour faire clair : DOOM 64 sera disponible à l'achat dès le 20 mars sur PC, Xbox One, PlayStation 4 et Nintendo Switch. DOOM Eternal sera disponible le 20 mars 2020 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, et plus tard sur Nintendo Switch.