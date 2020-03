Rainbow Six Siege : L'opération Void Edge bientôt disponible, la maintenance en cours

Aujourd'hui à 14 heures, la maintenance introduit la mise à jour de l'Opération Void Edge sur PC dans Rainbow Six Siege. Les joueurs PS4 doivent attendre une heure de plus, et Xbox One après 16 heures pour pouvoir y jouer. Voici les nouveautés qui vont être apportées sous peu !

À voir aussi : Rainbow Six Siege : Découvrez notre gameplay des 2 nouveaux opérateurs Iana et Oryx

Préparez-vous à devoir être patients lors de la mise à jour introduisant la première opération de l'année 5, Void Edge : sur PC, elle pèsera entre 66 et 69 Go, rien que ça, et autour des 40 Go sur console. En plus d'introduire les deux nouveaux opérateurs, Oryx et Iana, ainsi que la refonte de la carte Oregon, de multiples changements d'équilibrage et d'interface y seront aussi introduits.

En plus de l'arrivée de l'Opération, les situations et tutos se trouveront désormais dans une section à part, pour plus de cohérence dans l'interface de jeu.

En outre, des traditionnelles corrections de bugs (plus de 50) et changements d'équilibrage seront introduits. En attendant des changements plus conséquents quand Iana et Onyx auront trouvé leur place dans la meta, seuls deux opérateurs seront rééquilibrés dans cette mise à jour : Ying, qui a désormais une claymore à la place des grenades à fragmentation, et Ela est un peu affaiblie, notamment sur le recul et la dispersion de ses armes.

Ubisoft a achevé ses notes de mise à jour avec une dernière annonce :

Avec le début de la Y5S1, nous retravaillons la façon qu'ont les équipements personnalisés pour être sauvegardés dans le profil du joueur. Si vous vous connectez au moins une fois pendant la Y5S1, nous pourrons sauvegarder et convertir votre équipement personnalisé au nouveau format d'équipement. Les joueurs qui ne se connecteront pas au moins une fois pendant la Saison 1 trouveront un choix d'équipement par défaut à la Y5S2.

L'Opération Void Edge est donc bientôt disponible ! Comme pour les autres opérations, les deux nouveaux personnages ne seront pas disponibles en parties classées dès le début, le temps de rééquilibrer la meta et de s'assurer de l'absence de bugs les concernant.