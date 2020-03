CoD Modern Warfare : Un mystérieux compte à rebours est apparu dans les menus, Warzone pour demain ?

Le mode Warzone n'a jamais été aussi proche de sa sortie. Ce mode battle royale de Call of Duty : Modern Warfare très attendu par tout un pan de la communauté arriverait ainsi demain, si tout va bien, à en croire un mystérieux compte à rebours.

À voir aussi : La PS5 a une puissance "incroyablement excitante" selon le studio de Martha is Dead

C'est via Twitter que nous apprenons qu'un compte à rebours est désormais présent dans les menus du jeu, puisque nous ne sommes pas forcément toute le temps devant la console ou le PC :

SOON.



The Classified tab in Modern Warfare has a countdown timer now. https://t.co/myrhCCg1pZ pic.twitter.com/sf5KacWZT8