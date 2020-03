CoD Modern Warfare : Le Mode Warzone en plusieurs minutes de gameplay, une sortie proche ?

Le mode battle royal Warzone de Call of Duty : Modern Warfare est très attendu par la communauté. Une vidéo de gameplay a fait son apparition et celle-ci bien que non-officielle, permet de se faire une idée sur ce qui nous attend.

C'est le Youtubeur Chaos qui a mis en ligne sa review sur le mode Warzone. Celle-ci a évidemment été rapidement supprimée mais évidemment les internets gardent toujours une trace, rien ne disparaît jamais vraiment.

Par conséquent, la vidéo (deux en fait) nous permet de voir du gameplay sur l'arrivée sur la map en avion, la prise de véhicules ou encore le 1 vs 1 au niveau du Gulag, une fois mort, il y a possibilité d'affronter un autre joueur en face à face, le gagnant ayant la possibilité de revenir en jeu pour tenter de décrocher le top 1.

Outre cette vidéo, c'est Twitch qui a fait une boulette en proposant une publicité pour le mode Warzone, où il est indiqué que le PS+ sera requis pour pouvoir jouer à ce mode.

BREAKING: Advertisements for Call of Duty: #Warzone have began to appear on Twitch!https://t.co/pELCgxgPwQ pic.twitter.com/1oBZqmiFtU