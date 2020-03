La PS5 a une puissance "incroyablement excitante" selon le studio de Martha is Dead

Alors que les joueurs attendent toujours une présentation en bonne et due forme de la PlayStation 5, divers studios de développement ont logiquement commencé à travailler sur la machine. Et certains ne peuvent par ailleurs pas s'empêcher de chanter les louanges de la nouvelle console de Sony.

Le Magazine Officiel PlayStation britannique a récemment interrogé dans ses colonnes Luca Dalco, le responsable du studio italien LKA, qui travaille actuellement sur Martha is Dead, un thriller à la première personne. Questionné au sujet de la PS5, le développeur n'a pas hésité à chanter les louanges de la console (propos relayés par le site PlayStation Universe) :

La configuration de la PS5 est incroyablement excitante. Et ce qui est particulièrement excitant pour nous, c'est la puissance graphique additionnelle et l'inclusion d'une architecture de gestion du ray tracing. [...]



Nous avons travaillé dur afin de pouvoir utiliser les textures avec la plus haute résolution possible sur PS4. Cela étant dit, la PS5 nous permettra d'utiliser une densité Texel (autrement dit une densité de pixel, ndlr) incroyable, qui va jusqu'à 4096 pixel/m. Cela signifie que les graphismes seront totalement détaillés, même dans les résolutions les plus élevées. C'est une des avancées en matière de capacité visuelle les plus importantes, une avancée que nous attendions.

Pour le boss de LKA, un affichage dans une résolution plus élevée ne devrait donc pas mettre en avant des défauts dans les graphismes des jeux car la densité en pixels des différents éléments permise sur PS5 permettra d'afficher des graphismes toujours très détaillés.

Luca Dalco indique par ailleurs que le SSD de la PS5 permettra d'afficher plus rapidement les assets très lourds liés à leur qualité élevée. Et pour ce qui est du ray tracing, il estime que cette technologie va beaucoup aider les studios indépendants car elle permettra "d'atteindre de nouveaux niveaux de réalisme sans avoir besoin d'une équipe énorme."

Pour info, le prochain jeu de LKA, Martha is Dead, n'a pas encore de date de sortie annoncée. Pour ce qui est de la PS5, elle est, aux dernières nouvelles, prévue pour la fin de cette année.