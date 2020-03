Granblue Fantasy Versus : La dernière combattante de la première saison se dévoile en vidéo

L'année 2020 s'annonce d'ores et déjà juteuse pour tous les mordus de versus fighting : entre la sortie de Street Fighter V : Champion Edition, l'arrivée de Samurai Shodown sur Switch, les DLC pour Dragon Ball FighterZ qui continuent de débouler ou encore le teasing autour de Guilty Gear Strive, nous allons avoir de quoi faire. Et c'est tant mieux.

À voir aussi : TEST de Samurai Shodown Switch : La lame de l'épée s'émousse sur Nintendo

Et au milieu de tout ce petit monde qui prend un malin plaisir à se taper dessus, un certain Granblue Fantasy : Versus s'apprête (enfin) à débarquer sous nos latitudes, et espère bien prendre par les sentiments quelques curieux en mal de renouveau, qui voient d'un bon oeil ce drôle de mélange entre baston et RPG.

Mais jeu de combat oblige, le nouveau jeu d'Arc System Works n'échappe malheureusement pas à la logique mercantile du DLC, et c'est ainsi que le dernier des cinq combattants à télécharger via le Character Pass #1 se dévoile aujourd'hui en vidéo.

Après Beelzebub, Narmaya, Soriz et Djeeta, c'est au tour de Zooey de pointer le bout de son nez. La belle se battra aux côtés de Lyrn, et sera disponible comme Soriz et Djeeta dès le mois d'avril pour les possesseurs du précieux sésame.

De son côté, Granblue Fantasy : Versus sera officiellement commercialisé le 27 mars 2020 sur PlayStation 4, malgré la tragique absence de l'édition Premium sous sa forme physique.