Mega Man ZX : Le scénariste explique pourquoi le jeu aurait pu être très différent

Avec la sortie de la dernière (?) compilation des aventures de Mega Man et de ses nombreuses séries dérivés, Capcom semble avoir bel et bien bouclé la boucle, en attendant de découvrir quelle branche viendra régaler les fans de la saga dans un futur proche. Mais tout comme l'avenir, le passé peut receler bon nombre de surprises...

À voir aussi : Capcom : Shinsuke Kodama (Ace Attorney, Mega Man) quitte à son tour l'entreprise

En effet, Makoto Yabe, le scénariste et character designer de Mega Man ZX, sorti sur DS en juillet 2006 est longuement revenu sur le cinquième volet composant la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection à travers une interview publiée cette semaine sur le blog officiel Rockman Unity.

Et le plus étonnant, c'est que l'intéressé explique sans mal que le jeu se déroulant 200 ans après les événements de Mega Man Zero 4 aurait pu finalement prendre une toute autre tournure :

Au départ, nous n'avions pas vraiment décidé si nous devions développer Mega Man Zero 5, ou un tout nouvel épisode. Les discussions entre Capcom et Inti Creates ont duré très longtemps. De notre point de vue, nous défendions la nouvelle licence, car l'histoire de Zero s'était achevée avec le quatrième épisode.

Mais après quatre opus sortis sur Game Boy Advance entre 2002 et 2005, l'éditeur voulait tout de même s'assurer de conserver les faveurs du public :

Pour séduire les fans de Zero, il a été décidé que Toru Nakayama, [ndlr : le chara-designer de la quadrilogie] réaliserait la jaquette du jeu. L'idée est venue du réalisateur Yoshinori Kawano.

Mais malgré leurs efforts pour se placer dans une certaine forme de continuité sérielle, les développeurs ont fait les frais de l'absence de communication qui caractérise souvent le développement de nouveaux titres, même en interne :

Le président d'Inti Creates voulait transmettre les pouvoirs de Zero d'une façon ou d'une autre, et nous avons donc créé le Biometals, qui permettraient ce passage de témoin. Enfin... c'est ce que nous pensions, car nous avons ensuite appris que l'équipe qui développait Mega Man Star Force travaillait aussi sur un jeu de transformations... Nous avons tous été sous le choc ! [rires]

Mega Man ZX est inclus dans la Mega Man Zero/ZX Legacy Collection, disponible sur PC, PlayStation 4, Switch et Xbox One, et notre test est toujours disponible à cette adresse.