Baldur's Gate 3 souhaite dépasser le schéma classique de moralité

L'idée de mal ou de bien, ça fait un petit bout de temps que les RPG vont plus loin que ça. On se souvient déjà bien dans Star Wars : Knights Of The Old Republic de la possibilité d'être affilié plus ou moins du côté lumineux ou obscur. Dans Baldur's Gate 3 ceci devrait aller encore plus loin.

Le studio Larian a publié un billet sur son site officiel dans lequel il revient sur certaines mécaniques de jeu. L'occasion notamment de souligner la grande liberté qu'offre l'aventure. Notamment grâce à un système de choix qui "bouleverse" la moralité binaire présente dans la plupart des RPG.

C'est d'ailleurs quelque chose dont les développeurs avaient parlés lors de notre preview. Notre personnage possède une morale et comme chez n'importe quel être humain, tout n'est pas tout blanc ou tout noir

De quoi notamment avoir un impact significatif sur la rejouabilité. Le jeu est toujours prévu pour 2020 en accès anticipé.