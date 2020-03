Borderlands 3 : Le préchargement se trouve une date sur Steam

Borderlands 3 n'est toujours pas disponible sur Steam et une certaine attente se faire sentir autour du titre du côté des fidèles de Valve. Aujourd'hui on apprend enfin quand sera disponible le préchargement du jeu.

À voir aussi : PAX East : Borderlands 3 arrive sur Steam et le 2nd DLC se dévoile en vidéo

Gearbox a publié une FAQ sur son site officiel pour connaitre les spécificités de la version Steam de Borderlands 3. Ainsi on peut y lire notamment :

Les précommandes et les préchargements de Borderlands 3 sur Steam seront accessibles à partir du 10 mars. Et il sera possible de précharger dans la nuit du 10 au 11 mars (heure de Paris). Si vous avez vraiment la haine envers les joueurs Epic, on apprend aussi de manière amusée que le crossplay entre les deux boutiques (Epic et Steam) sera désactivable. Tout un programme.

Enfin on apprend qu'il sera possible de transférer les fichiers de sauvegarde d'une boutique à une autre. Vous pouvez retrouver notre test du jeu par ici.