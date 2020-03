Un streamer Call of Duty suspendu de Twitch pour avoir tiré au pistolet en direct

Les accidents en plein streaming sont des choses qui peuvent arriver. Mais certains donnent à réfléchir plus que d'autres. Et un certain Carl Riemer va avoir du temps pour méditer sur une grosse bêtise faite en plein live ce jeudi 5 mars 2020.

À voir aussi : Coronavirus : Au tour de la PC Engine Mini d'être retardée, Konami s'exprime

Vous avez du succès et vous commencez à avoir beaucoup de confiance en vous. Le nombre d'abonnés que vous avez engrangé vous donne des ailes, vous avez un coup dans le nez, et vous vous dites : "tiens, si je manipulais une arme réelle en plein milieu de mon stream, pour me la jouer gangsta et amuser la galerie".

Carl Riemer, joueur de Call of Duty originaire du Colorado suivi par des centaines de milliers de personnes sait désormais que ce n'est pas forcément très judicieux et qu'il ne faut pas prendre certaines choses à la légère.

Guns are not toys. Always assume they're loaded even if you "swear [you] just emptied the mag" and never pull the trigger unless you're aiming at a target. pic.twitter.com/5s3fi2OZ3j - Ian Miles Cheong (@stillgray) March 5, 2020

Vous ne rêvez guère : pensant avoir vidé complètement le chargeur de son pistolet, il pense pouvoir appuyer sur la gâchette sans conséquence. Il tire accidentellement. Seule une bouteille de G-Fuel et un écran ont été touchés, mais cela aurait pu être bien, mais alors vraiment bien plus grave.

Le soulagement de voir que personne n'a été blessé n'empêche pas d'être navré. Twitch a eu vent de l'incident et a rapidement agi en conséquence, bannissant sa chaîne. Peu après, SoaR Gaming a annoncé couper les ponts avec lui.

We do not condone the actions on livestream by Carl last night. He has been removed from the SoaR Gaming roster effective immediately. - SoaR (@SoaRGaming) March 5, 2020

Nous ne tolérons pas les agissement de Carl sur son stream la nuit dernière. Nous l'avons retiré de l'équipe SoaR.

Le jeune homme a depuis posté une vidéo d'excuses, visible ci-dessus, reconnaissant avoir fait une belle connerie, la plus grosse de sa vie, et intimant ses spectateurs à ne pas faire comme lui. On pourra lui rétorquer que le mal est déjà fait. Et de rappeler qu'une arme n'est pas un jouet.