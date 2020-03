Final Fantasy XIV Shadowbringers : Le second épisode de la série documentaire est arrivé

À force de grinder jour et nuit pour faire grimper votre avatar au septième ciel dans Final Fantasy XIV : Shadowbringers, vous n'avez même plus le temps de sortir pour rencontrer vos semblables et prendre de leurs nouvelles, histoire de. Qu'importe : aujourd'hui, c'est Square Enix qui s'invite chez vous, sans frapper à la porte.

La semaine dernière, le géant du J-RPG nous présentait le premier épisode d'une série documentaire consacrée aux coulisses du développement de la dernière extension en date du MMORPG qui revient de loin.

Voici donc assez logiquement venir The Creation of Final Fantasy XIV : Shadowbringers Épisode 2, intitulé Forging the First.

Après le producteur et réalisateur Naoki Yoshida, c'est au tour du level designer Arata Takahashi de nous dévoiler l'organisation toute japonaise qui permet aux équipes de créer, puis d'entretenir les différentes zones du jeu.

Le plus surprenant, c'est de découvrir que l'équipe de designers est allée jusqu'en Arabie Saoudite pour... prendre le sable en photo. Un clin d'oeil, sans doute, aux fameuses pierres de Final Fantasy XV. En revanche, personne pour avouer avoir parcouru les champs de lavande su sud de la France pour donner vie à Grand-Lac. Quelle vie.

Voici pour rappel le planning de diffusion des prochains épisodes :